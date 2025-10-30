В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата

МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Сын бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова Магомед досрочно лишен мандата депутата народного собрания (парламента) республики по представлению прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов на фоне следственных действий в отношении Магомед-Султана Магомедова освободил его от должности государственного секретаря республики и уволил с государственной службы. В четверг депутаты парламента региона проголосовали за досрочное прекращение полномочий Магомеда Магомедова – сына экс-госсекретаря.

« "По результатам рассмотрения представления прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия депутата народного собрания Республики Дагестан", – говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в январе 2025 года по результатам голосования на сессии парламента Дагестана на должность аудитора Счетной палаты республики был назначен родственник Магомедова. При этом не были приняты меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, Магомедов и родственники назначенного аудитора в разные периоды были соучредителями коммерческих организаций. При этом активы одного из ООО "являются продуктом коррупционных правонарушений", что подтверждено решением суда об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

В июне источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО " Дагнефтепродукт ". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе".