В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата - РИА Новости, 30.10.2025
22:45 30.10.2025
В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата
В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата - РИА Новости, 30.10.2025
В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата
Сын бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова Магомед досрочно лишен мандата депутата народного собрания (парламента) республики по... РИА Новости, 30.10.2025
В Дагестане сына экс-госсекретаря лишили мандата депутата

Сына экс-госсекретаря Дагестана Магомедова лишили мандата депутата за коррупцию

МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Сын бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова Магомед досрочно лишен мандата депутата народного собрания (парламента) республики по представлению прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов на фоне следственных действий в отношении Магомед-Султана Магомедова освободил его от должности государственного секретаря республики и уволил с государственной службы. В четверг депутаты парламента региона проголосовали за досрочное прекращение полномочий Магомеда Магомедова – сына экс-госсекретаря.
"По результатам рассмотрения представления прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия депутата народного собрания Республики Дагестан", – говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в январе 2025 года по результатам голосования на сессии парламента Дагестана на должность аудитора Счетной палаты республики был назначен родственник Магомедова. При этом не были приняты меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, Магомедов и родственники назначенного аудитора в разные периоды были соучредителями коммерческих организаций. При этом активы одного из ООО "являются продуктом коррупционных правонарушений", что подтверждено решением суда об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.
В июне источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе".
Также объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
