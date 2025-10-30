https://ria.ru/20251030/chekhiya-2051975188.html
Захарова назвала условие восстановления отношений России и Чехии
Условием восстановления отношений России и Чехии является переход Праги к взаимоуважительному диалогу и непременный отказ от антироссийской политики, заявила... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
чехия
венгрия
мария захарова
politico
россия
чехия
венгрия
Захарова назвала условие восстановления отношений России и Чехии
МИД назвал отказ Чехии от антироссийской политики условием восстановления связей