22:56 30.10.2025
Захарова назвала условие восстановления отношений России и Чехии
Захарова назвала условие восстановления отношений России и Чехии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Условием восстановления отношений России и Чехии является переход Праги к взаимоуважительному диалогу и непременный отказ от антироссийской политики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается улучшения отношений, мне кажется, ключ к этому лежит на видном месте. Это взаимоуважительный диалог, учитывающий наши национальные интересы. Само собой, неучастие в антироссийской деятельности под лозунгом нанесения России стратегического поражения, ущерба и так далее", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России
8 июля, 17:17
 
