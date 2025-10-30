https://ria.ru/20251030/burya-2051862830.html
На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря началась на Земле, она стала уже четвёртой в октябре, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Магнитная буря началась на Земле, она стала уже четвёртой в октябре, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого пять бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что рост геомагнитных возмущений ожидался трое суток, в течение которых планета находится в зоне действия относительно небольшой корональной дыры. Все, кроме первой, октябрьские магнитные бури также были связаны с корональными дырами, напомнили учёные.
Пока мощность бури оценивается на уровне G1 и может дорасти до G2. В то же время, очень значительно усилилась зона полярных сияний. По данным учёных, она опускалась до широт Москвы
. Тем не менее, до вечера, когда сияния можно будет разглядеть, такая ситуация вряд ли продержится, отметили в Лаборатории.