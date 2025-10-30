На Земле началась магнитная буря

«

"На Земле началась четвертая, и, вероятно, последняя магнитная буря октября. До этого бури наблюдались с 1 по 3, затем 12 и затем с 18 по 19 число. Число магнитных бурь является повышенным второй месяц подряд: до этого пять бурь произошло в сентябре после спада в конце лета", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.