Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2025
Новое оружие России
 
12:58 30.10.2025
Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле
Испытание "Буревестника" никоим образом не является ядерным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
новое оружие россии
безопасность
россия
дмитрий песков
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
2025
Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле

Песков: испытания "Буревестника" не являются ядерными

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытание "Буревестника" никоим образом не является ядерным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием никоим образом", - сказал Песков журналистам.
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"
27 октября, 19:47
 
Новое оружие России
 
 
