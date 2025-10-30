Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле

https://ria.ru/20251030/burevestnik-2051823441.html
Испытание "Буревестника" никоим образом не является ядерным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:58:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
россия
дмитрий песков
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
