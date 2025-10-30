Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о прикладном значении технологий "Буревестника"
07:19 30.10.2025 (обновлено: 10:05 30.10.2025)
Песков рассказал о прикладном значении технологий "Буревестника"
Песков рассказал о прикладном значении технологий "Буревестника"
Песков рассказал о прикладном значении технологий "Буревестника"

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Технологии, используемые при создании ракеты "Буревестник", имеют прикладное значение для будущего российской экономики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Это прорыв - ред.) и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что технологии "Буревестника" можно применить и в народном хозяйстве, и для энергообеспечения Арктики, и в лунной программе РФ.
Яковенко оценил значение испытаний ракеты "Буревестник"
Заголовок открываемого материала