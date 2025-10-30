https://ria.ru/20251030/bublik-2051949172.html
Бублик обыграл Фрица на "Мастерсе" в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Тейлора Фрица в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 РИА Новости Спорт, 30.10.2025
