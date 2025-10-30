https://ria.ru/20251030/brat-2051856930.html
Двоюродный брат певца Дорна задолжал коммунальщикам больше 70 тысяч рублей
Двоюродный брат певца Дорна задолжал коммунальщикам больше 70 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2025
Двоюродный брат певца Дорна задолжал коммунальщикам больше 70 тысяч рублей
30.10.2025
ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Двоюродный брат певца Ивана Дорна - Илья Дорн задолжал за коммунальные услуги 74 тысячи рублей, следует из данных картотеки производств главного управления ФССП России по Башкирии.
"Задолженность по платежам (Ильи Дорна
- ред.) за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 74253,68 рублей", - указано в картотеке исполнительных производств ФССП
.
Задолженность сформировалась из-за неплатежей за ЖКУ по квартире в башкирском Бирске
.
Примерно два года назад у мужчины был еще один долг по платежам, в результате приставы сначала открыли исполнительное производство, но весной 2024 года прекратили его из-за "невозможности установить местонахождение должника", свидетельствует банк данных ФССП. При этом сейчас в графе с суммой задолженности значится "0".
На сайте ведомства сообщается, что в Башкирии проходят масштабные рейды по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ: сотрудники посещают дома и квартиры должников. Если ничего не помогает, то применяют арест банковских счетов, наложение ограничений на выезд за границу и изымают имущество. С начала 2025 года башкирским судебным приставам удалось взыскать с неплательщиков за "коммуналку" 722 миллиона рублей.
Илья Дорн является создателем и хореографом танцевальной студии на улице Чернышевского в центре Уфы
. Но на страницах организации в соцсетях он упоминается под другой фамилией.