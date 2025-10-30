Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.10.2025
11:40 30.10.2025
В Брянской области объявили опасность атаки беспилотников
В Брянской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность удара БПЛА объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
2025-10-30T11:40:00+03:00
2025-10-30T11:40:00+03:00
безопасность
брянская область
александр богомаз
2025
Новости
безопасность, брянская область, александр богомаз
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Брянской области ввели угрозу атаки беспилотников

ТУЛА, 30 окт – РИА Новости. Опасность удара БПЛА объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность! Беспилотная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
