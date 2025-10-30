Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"

"Это артиллерия большой мощности, способная поражать самые важные и защищенные цели противника. Но самое главное здесь... не орудия, а люди. Кто-то наводит, кто-то заряжает, кто-то ориентирует. Каждый отвечает за свою деятельность. Все должно работать как часы, как единый механизм. Этим мы и занимаемся. Понимаем, как важна наша миссия. Ведь "Пион" это не просто орудие, это нечто важное. И здесь нет права на ошибку", - отметил российский боец с позывным "Ольхон" на видео от Минобороны России.