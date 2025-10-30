Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион" - РИА Новости, 30.10.2025
05:21 30.10.2025
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион" - РИА Новости, 30.10.2025
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"
Российский боец "Ольхон" назвал установку "Пион" артиллерией с большой мощностью, которая не даёт "права на ошибку", следует из видео Минобороны РФ.
2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"

Боец ВС России положительно оценил боевые возможности САУ "Пион"

Боевая работа расчетов САУ "Пион" ВС РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский боец "Ольхон" назвал установку "Пион" артиллерией с большой мощностью, которая не даёт "права на ошибку", следует из видео Минобороны РФ.
Особенностью САУ (Самоходная артиллерийская установка – ред.)"Пион", как и других орудий аналогичного калибра, является раздельно-картузное заряжание: метательный заряд подается в ствол не в гильзе, а в картузе — специальном цилиндрическом мешке, рассказали в российском ведомстве.
"Это артиллерия большой мощности, способная поражать самые важные и защищенные цели противника. Но самое главное здесь... не орудия, а люди. Кто-то наводит, кто-то заряжает, кто-то ориентирует. Каждый отвечает за свою деятельность. Все должно работать как часы, как единый механизм. Этим мы и занимаемся. Понимаем, как важна наша миссия. Ведь "Пион" это не просто орудие, это нечто важное. И здесь нет права на ошибку", - отметил российский боец с позывным "Ольхон" на видео от Минобороны России.
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря
22 апреля, 14:08
Минобороны показало кадры освобождения Горнальского монастыря
22 апреля, 14:08
 
