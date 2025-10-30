Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ забили тревогу из-за ситуации в Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 30.10.2025
Западные СМИ забили тревогу из-за ситуации в Красноармейске
Переход города Красноармейск под российский контроль сыграет важную роль для дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, пишет Bloomberg.
https://ria.ru/20251030/svo-2051877818.html
Западные СМИ забили тревогу из-за ситуации в Красноармейске

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Переход города Красноармейск под российский контроль сыграет важную роль для дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики, пишет Bloomberg.
"Это станет плацдармом для поэтапного наступления России, нацеленного на установление контроля над оставшейся частью ДНР", — рассказал изданию американский военный аналитик Майкл Кофман.
По данным Bloomberg, взятие уже окруженного населенного пункта создаст угрозу ключевым путям поставок, которые использует Киев.
"Взятие Красноармейска российскими войсками подвергнет два крупных контролируемых Киевом города — Славянск и Краматорск — новым атакам", — говорится в материале.
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. Сегодня он поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия там на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаКиевМайкл КофманВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
