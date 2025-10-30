https://ria.ru/20251030/blinkova-2051845726.html
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тыс. долларов. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
теннис
анна блинкова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне после победы над Бондарь