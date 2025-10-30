Рейтинг@Mail.ru
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:24 30.10.2025 (обновлено: 15:42 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/blinkova-2051845726.html
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тыс. долларов. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T14:24:00+03:00
2025-10-30T15:42:00+03:00
теннис
анна блинкова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922149343_0:533:1652:1462_1920x0_80_0_0_e4694cf6727bb41c33d5c1ee6bbb9a9e.jpg
/20251028/rublev-2051343857.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922149343_0:256:1652:1495_1920x0_80_0_0_bb2488108893e1769fbdb7b1efcb08fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анна блинкова, женская теннисная ассоциация (wta), спорт
Теннис, Анна Блинкова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Спорт
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне после победы над Бондарь

© Пресс-служба Australian OpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Пресс-служба Australian Open
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тыс. долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Jiangxi Open
30 октября 2025 • начало в 11:35
Завершен
Анна Блинкова
2 : 07:67:5
Анна Бондарь
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во встрече второго круга Блинкова обыграла шестую ракетку турнира Анну Бондарь из Венгрии со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.
В четвертьфинале соперницей Блинковой, занимающей 95-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет третья ракетка турнира американка Алисия Паркс.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Андрей Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
28 октября, 23:51
 
ТеннисАнна БлинковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала