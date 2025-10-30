Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:50 30.10.2025
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом (2025 - ред.) году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.
Дом в Москве по адресу Панфиловский переулок, д. 1/16, стр. 1 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве отремонтируют семь домов в стиле конструктивизма
Вчера, 10:51
Заммэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через десять минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей - каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
Кадашевская набережная после реконструкции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Внимание к деталям. Угадайте обновленное место в Москве по фотографии
Вчера, 10:00
 
