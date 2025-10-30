https://ria.ru/20251030/biryukov-2051834779.html
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 30.10.2025
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:50:00+03:00
2025-10-30T13:50:00+03:00
2025-10-30T13:50:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:96:3284:1943_1920x0_80_0_0_686118d6d324223aebad17664b5d84a0.jpg
https://realty.ria.ru/20251030/moskva-2051781053.html
https://realty.ria.ru/20251030/moskva-2050836081.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f02e4a2e9639a7e9ff1cda5ce1d431fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
Бирюков: более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом (2025 - ред.) году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через десять минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей - каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.