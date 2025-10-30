Рейтинг@Mail.ru
12:00 30.10.2025
"Билайн" проведет тренинг по кибербезопасности с движением "Абилимпикс"
"Билайн" проведет тренинг по кибербезопасности с движением "Абилимпикс"
"Билайн" проведет тренинг по кибербезопасности с движением "Абилимпикс"

"Билайн" проведет специализированный тренинг по кибербезопасности с "Абилимпикс"

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Билайн" проведет специализированный тренинг по кибербезопасности и представит новые проекты в области ассистивных технологий в рамках сотрудничества с инклюзивным движением "Абилимпикс", направленного на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает компания.
"Для миллионов людей с инвалидностью цифровые решения – не просто удобство, а ключ к социальной интеграции и экономической независимости. Тренинги по кибербезопасности – следование комплексной стратегии Билайна, в рамках которой технологическая защита абонентов и их цифровое просвещение рассматриваются как две взаимосвязанные и равноценные задачи. Особенно это касается уязвимых категорий пользователей", - подчеркнули в "Билайне".
Как отметила руководитель направления департамента по развитию антифрод продуктов "Билайна" Светлана Целик, для участников "Абилимпикс" это вопрос не удобства, а независимости.
"Наш тренинг – это не скучная лекция, а практическое занятие, где мы учим распознавать обман и защищаться от мошенников. Мы говорим простым языком, приводим понятные примеры, чтобы каждый, независимо от особенностей здоровья, мог почувствовать себя в этом цифровом мире уверенно", – пояснила она.
В "Билайне" напомнили, что участие в "Абилимпикс" – не первый опыт компании в инклюзивном просвещении. Оператор реализовал образовательные программы в Москве и в Московской области, в Чувашии и Орловской области, в Камчатском крае и Якутии. Совместно с проектом "Московское долголетие", а также экспертами фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД и РНИМУ имени Н.И. Пирогова выпущено бесплатное практическое пособие "Безопасность на линии: как защитить людей старшего возраста от телефонного мошенничества". Для незрячих детей вместе с инклюзивным проектом Everland "Билайн" создал специальный аудиокурс по кибербезопасности.
"Цифровой мир должен быть доступным и безопасным для всех. Наш тренинг на "Абилимпикс" – еще один шаг к этой цели", - заключила руководитель блока по устойчивому развитию "Билайна" Евгения Чистова.
