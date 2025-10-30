Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция

Посетитель и сотрудница в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить пособие по безработице , кому оно полагается и какие документы потребуются, а также можно ли это сделать онлайн — в материале РИА Новости.

Что такое биржа труда

Биржа труда — это неофициальное название кадровых центров под единым брендом “Работа России” (ранее – центры занятости населения). Центры занятости населения становятся кадровыми центрами нового типа в тех регионах, где прошла модернизация службы занятости. Она стартовала в 2019 году. Сейчас в стране уже более 900 современных кадровых центров.

В такое госучреждение по месту жительства может обратиться гражданин, который не трудоустроен или хотел бы сменить место работы, и ему окажут содействие в поиске вакансии. При этом, если человек получит официальный статус безработного, он будет получать пособие.

Как правильно встать на биржу труда

Для того чтобы официально стать безработным, получать пособие и предложения о работе, необходимо:

написать заявление о содействии в поиске работы в электронной форме; предоставить пакет документов, состав которого варьируется в зависимости от конкретной ситуации.

Как получить статус безработного

Согласно закону "О занятости населения в Российской Федерации", безработными признают трудоспособных граждан, которые ищут работу, зарегистрированы в органах службы занятости для поиска подходящей вакансии и готовы приступить к работе.

Чтобы россиянина официально признали безработным, нужно обратиться в службу занятости или кадровый центр по месту жительства лично и заявить о желании найти работу или через личный кабинет на портале “Работа России”, используя свою учётную запись на “Госуслугах”.

Основания и условия

В кадровый центр для признания его безработным может обратиться и уволенный сотрудник, и гражданин, который впервые ищет работу, и тот, кто хочет сменить место деятельности. При этом человек должен соответствовать определенным критериям:

он не приемный родитель и не ухаживает за нетрудоспособным (инвалид I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым членом семьи); не является членом фермерского хозяйства.

Для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, также есть возможность встать на учет на биржу. Но пособие по безработице они получать не будут, эта опция доступна только для граждан России.

Какие документы нужны

Согласно постановлению правительства России № 891, для постановки на учёт в качестве безработного необходимы следующие документы:

Для никогда не работавших:

паспорт; документ об образовании.

Людям с ограниченными возможностями здоровья нужно также предоставить в центр занятости индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

Самозанятые могут зарегистрироваться в качестве безработного лишь после того, как снимутся в налоговой службе с учёта. Это можно сделать в приложении "Мой налог".

Помимо этого, отдельные категории граждан должны предъявить дополнительные документы:

дети-сироты — справку из органов опеки и попечительства, подтверждающую их статус; освобожденные из мест исполнения наказания — справку об освобождении.

Также нужно предоставить реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться пособие по безработице.

Сроки и порядок признания безработным

После того, как гражданин подал заявление, органы службы занятости не позднее четырёх дней со дня подачи заявления назначат дату явки для подбора подходящих вариантов вакансий и согласования индивидуального плана.

Решение о признании гражданина, ищущего работу, безработным, принимается органом службы занятости того субъекта Российской Федерации, в котором гражданин имеет регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. Это должно занимать не более одиннадцати дней со дня подачи заявления. Но только в том случае, если за это время гражданину не смогут подобрать подходящую работу.

В каких случаях могут отказать

По закону безработными нельзя признать:

тех, кто является плательщиком налога на профессиональный доход; предоставивших при регистрации документы, содержащие заведомо ложные или недостоверные сведения; граждан, которые в период до признания безработными, без уважительных причин не явились в службу занятости для предложения подходящей работы;

осужденных по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы.

Процесс подачи документов

написать заявление на получение статуса безработного о содействии в поиске работы в электронной форме; предоставить пакет документов, состав которого варьируется в зависимости от конкретной ситуации.

Заявление и документы о регистрации можно подать лично в службу занятости или кадровый центр или через портал “Работа России”, авторизовавшись на “Госуслугах”.

Пошаговая инструкция о содействии в поиске работы через портал “Работа России”

Для подачи заявления не нужно посещать кадровый центр, вы можете сделать это через портал "Работа России" онлайн. Тем не менее, при назначении личной явки будьте готовы подойти в центр для уточнения информации по заявлению.

1. Войдите в личный кабинет на trudvsem.ru через портал "Госуслуги". 2. В открывшейся форме введите почту и пароль, которые вы используете на сайте "Госуслуг", и нажмите "Войти". 3. Создайте резюме , выбрав вкладку "Добавить резюме" в меню "Мои резюме". Чем больше данных о себе вы укажете, тем легче будет найти для вас подходящую работу.После заполнения данных нажмите "Сохранить и опубликовать". 4. Дождитесь, пока резюме пройдет модерацию. Обычно это занимает не более одного рабочего дня. 5. Для подачи заявления нажмите кнопку "Все сервисы". В открывшемся меню в разделе "Услуги центра занятости" нажмите "Меры поддержки". 6. Выберите из каталога мер поддержки "Содействие гражданам в поиске подходящей работы" и нажмите кнопку "Подать заявление". 7. Перед заполнением других полей заявления выберите цель обращения: ищу работу и претендую на признание безработным или ищу работу и не претендую на признание безработным. Иногда может появляться третий вариант: ищу работу и прошу восстановить меня на регистрационном учете в качестве безработного в связи с переездом (в случаях, когда вы уже состояли на учете в качестве безработного, но сменили место жительства – переехали в другой регион). 8. На открывшейся форме подачи заявления заполните все обязательные поля, обозначенные знаком *. 9. В разделе "Анкета" выберите актуальное резюме, по которому для вас будут искать работу. Если к этому моменту вы у вас все еще нет резюме или имеющиеся резюме вас не устраивают, в рамках подачи заявления можно также создать новое резюме. Для этого нажмите на кнопку "Создать резюме" в разделе "Анкета". 10. В разделе "Место получения меры государственной поддержки в сфере занятости населения" выберите регион обращения и нужный Кадровый центр или центр занятости.Если вы претендуете на признание безработным, выбрать регион не получится – он будет точно соответствовать региону, указанному вами в разделе "Адрес регистрации". 11. Заполнив анкету, переходите к профилированию. 12. После прохождения профилирования нажмите на кнопку "Отправить заявление".

Советы экспертов

« "Для безработных граждан, стоящих на бирже, имеется возможность получения субсидии от службы занятости на открытие собственного бизнеса. Эти деньги можно направить, например, на подготовку документов для регистрации бизнеса или расходы на нотариуса и юристов. Чтобы получить такую помощь в центре занятости, нужно подать в орган готовый бизнес-план и заявление", — сообщил адвокат Алексей Цыганов. Сумма субсидии зависит от региона. В Ленинградской области дают до 100 000 рублей, в Тюменской области — до 192 000 руб, а в Омске — вплоть до 331 200 рублей.

« "В кадровом центре или службе занятости безработные могут получить помощь психолога: вместе решить проблемы, которые препятствуют трудоустройству и профессиональной самореализации. Также специалист может подсказать, как, например, повысить мотивацию к труду", — отметила юрист Евгения Квартальнова.

« "В разных регионах России предусмотрены различные дополнительные выплаты при наличии статуса безработного. Существуют, например, городские доплаты к пособию, компенсации расходов на общественный транспорт, материальная помощь — как регулярная, так и единовременная", — сообщил адвокат Вадим Агеев.

Вопросы

Кому можно встать на биржу труда

"Во-первых, это безработный старше 16 лет, который не имеет места труда и не получает заработную плату. Во-вторых, человек (также старше 16 лет), находящийся в поиске места труда, но трудоустроенный, желающий сменить работодателя. В таком случае центр помогает в подборе вакансии", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.

Можно ли встать на биржу труда, если никогда не работал

"Да. Если вы встали на биржу труда, никогда до этого не работая официально, пособие по безработице будет составлять установленный минимум", — пояснил Алексей Цыганов.

Когда можно повторно обратиться в ЦЗН

"Встать на учет в службу занятости повторно можно будет не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в качестве безработного", — отметила юрист Евгения Квартальнова.

Куда подавать документы

"В центр занятости населения по месту жительства. А с 2020 года сделали возможной электронную подачу документов.", — пояснил адвокат Вадим Агеев.

Сколько платят на бирже труда в 2025 году

« "Размер и период выплаты зависят от причины увольнения, продолжительности трудовых отношений, размера среднего заработка, а также отнесения к определенной льготной категории граждан. Жителям различных регионов страны пособие может быть увеличено на районный коэффициент, согласно местным законодательным актам", — пояснил адвокат Алексей Цыганов.

Размер выплаты зависит от среднего заработка: первые три месяца можно получать 75 процентов, вторые три — 60, но не более установленной максимальной суммы.

Минимальная сумма пособия по безработице в 2025-м составляет 1764 рубля, максимальная — 15044 рубля. При этом по верхней планке можно получать только три первых месяца после постановки на учет. На следующие три месяца максимальная сумма составит пять тысяч рублей. Она может быть больше с учетом районного коэффициента.

Можно ли встать на биржу труда дистанционно

"Да. Достаточно подать заявление на портале "Работа в России" или на портале "Госуслуги", пройти порядок оформления статуса безработного и заполнить анкету. Пособие можно будет получать с даты регистрации в качестве безработного", — рассказал адвокат Вадим Агеев.

Кому не нужно оформляться безработным

"Незанятые граждане не обязаны вставать на биржу труда. Если трудоспособный человек нигде не работает и не ищет работу, его нельзя заставить", — отметил адвокат Алексей Цыганов.

Сколько можно находиться на учете

"Сроки, сколько можно стоять на учете на бирже труда и получать пособия: для тех, кто уволен по причине ликвидации компании, прекращения ее деятельности или сокращения штата, — шесть месяцев; для ранее не работавших или потерявших место труда более 12 месяцев назад, отработавших менее 26 недель за предшествующий год — три месяца; для уволившихся по собственному желанию пособие будет начисляться, исходя из стажа работы до шести месяцев", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.

Стоит отметить, что после этих сроков пособия выплачивать перестают, но на учете остаться можно на неограниченный срок, например, для поиска вакансий и прохождения обучения.

Когда происходит снятие с учета

Отказать в признании безработными могут следующие категории граждан:

предоставивших при регистрации документы, содержащие заведомо ложные или недостоверные сведения; граждан, которые в период до признания безработными без уважительных причин не явились в службу занятости для предложения подходящей работы.

Изменения в 2025 году

С 1 февраля 2025 года выплаты по безработице проиндексировали на уровень инфляции — максимальный размер составит 15044 рубля, а минимальный — 1764 рубля.

С января 2025 года можно: