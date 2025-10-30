Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор - РИА Новости, 30.10.2025
10:49 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/bezopasnost-2051780701.html
"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" создали запас прочности нацбезопасности РФ на десятилетия вперед, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении Штатов проводить ядерные испытания.
Ранее Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"События последних дней - успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" — создали запас прочности национальной системы безопасности на десятилетия вперёд", - сказал Перминов.
Сенатор также добавил, что Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире, продемонстрировала свою последовательную позицию в движении к миру и готова к любому сценарию.
"Позиция американской администрации по вопросу ядерных испытаний и денуклеаризации неоднократно менялась. Руководство нашей страны сделало предложение по регулированию систем, в том числе и ядерной триады", - констатировал политик.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".
