"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" создали запас прочности нацбезопасности РФ на десятилетия вперед, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении Штатов проводить ядерные испытания.
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
"События последних дней - успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" — создали запас прочности национальной системы безопасности на десятилетия вперёд", - сказал Перминов.
Сенатор также добавил, что Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире, продемонстрировала свою последовательную позицию в движении к миру и готова к любому сценарию.
"Позиция американской администрации по вопросу ядерных испытаний и денуклеаризации неоднократно менялась. Руководство нашей страны сделало предложение по регулированию систем, в том числе и ядерной триады", - констатировал политик.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".