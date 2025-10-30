"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона" создали запас прочности нацбезопасности РФ на десятилетия вперед, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении Штатов проводить ядерные испытания.

"Позиция американской администрации по вопросу ядерных испытаний и денуклеаризации неоднократно менялась. Руководство нашей страны сделало предложение по регулированию систем, в том числе и ядерной триады", - констатировал политик.