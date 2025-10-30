Рейтинг@Mail.ru
15:35 30.10.2025
экономика, сша, скотт бессент
Экономика, США, Скотт Бессент
Рост экономики США замедлится из-за шатдауна, заявил Бессент

Глава Минфина США Бессент заявил о замедлении роста экономики из-за шатдауна

© Getty Images / Anadolu/Mehmet EserЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Mehmet Eser
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Рост экономики США замедлится из-за продолжающегося шатдауна федерального правительства, однако точно оценить масштабы спада пока невозможно, заявил в четверг министр финансов Скотт Бессент.
"Предсказать это очень трудно, но мы знаем, что рост будет ниже", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканала Fox Business.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна
28 октября, 19:37
 
