Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
04:15 30.10.2025 (обновлено: 13:37 30.10.2025)
Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2025
Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года требовали отправить обратно самолет с прилетевшими из Израиля, сообщил в своих... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T04:15:00+03:00
2025-10-30T13:37:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
тель-авив
илья пономарев
госдума рф
telegram
махачкала
республика дагестан
тель-авив
происшествия, махачкала, республика дагестан, тель-авив, илья пономарев, госдума рф, telegram
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Тель-Авив, Илья Пономарев, Госдума РФ, Telegram
Свидетель назвал требования участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы требовали отправить обратно самолет

Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года требовали отправить обратно самолет с прилетевшими из Израиля, сообщил в своих свидетельских показаниях сотрудник службы безопасности аэропорта Курбан Алиев, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29-20 октября 2023 года. Обвиняемые — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания около десяти свидетелей.
"В вечернее время, находясь на служебном посту вместе со своим коллегой, мы увидели, что у терминала В собралась большая группа людей, агрессивно настроенных. <…> В течение небольшого периода времени собравшаяся группа людей увеличилась в разы, они ворвались в терминал В. Собравшиеся требовали, чтобы вернули обратно с пассажирами самолет рейса Тель-Авив — Махачкала", — зачитал показания Алиева прокурор.
Работник таможенного контроля и инспектор авиационной безопасности в аэропорту Махачкалы в своих показаниях рассказали, что в тот вечер пассажиров рейса Тель-Авив — Махачкала вывели из терминала В через двери багажного отделения, так как выводить их через общий выход было опасно. Когда людей посадили в автобус, протестующие выбили двери запасного выхода терминала В, и более 50 человек прорвались на территорию летного поля и направились к автобусу, который в этот момент стал отъезжать. Автобус поехал к вертолету — расстояние было около 100 метров, протестующие побежали за ним, некоторые бросали в него камни.
"Как только автобус припарковался и пассажиров начали сажать в вертолет, протестующие подбежали к автобусу, и в этот момент сотрудники правоохранительных органов стали производить выстрелы (в воздух. — Прим. ред.), что позволило остановить толпу протестующих. После этого вертолет улетел. В этот момент начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых производись задержания протестующих", — рассказал следствию инспектор авиационной безопасности.
По данным следствия, Пономарев*, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры более чем 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
