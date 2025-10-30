https://ria.ru/20251030/bespilotniki-2051867143.html
Над Россией сбили 30 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили днём в четверг 30 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской областями, Крымом и Чёрным... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:33:00+03:00
2025-10-30T15:33:00+03:00
2025-10-30T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
республика крым
черное море
2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ПВО сбила 30 украинских беспилотников над регионами России