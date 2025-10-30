https://ria.ru/20251030/bespilotniki-2051702079.html
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 30.10.2025
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО сбили за ночь 170 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:01:00+03:00
2025-10-30T08:01:00+03:00
2025-10-30T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
воронежская область
вооруженные силы украины
республика крым
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
https://ria.ru/20251027/matrosov-2050306865.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
воронежская область
республика крым
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, брянская область, воронежская область, вооруженные силы украины, республика крым, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Новгородская область
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили 170 БПЛА ВСУ над регионами России
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Силы ПВО сбили за ночь 170 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны
.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
Так, российские военные уничтожили 48 дронов в Брянской области, перехватили 21 БПЛА в Воронежской, сбили 16 летательных аппаратов в Нижегородской, 15 беспилотников удалось уничтожить в Калужской области, еще 14 — в Ростовской, а десять дронов перехватили в Курской области.
Кроме того, силы противовоздушной оборонысбили девять БПЛА в Московском регионе, включая шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, по пять дронов уничтожили в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях и по четыре — в Республике Крым, Орловской и Белгородской областях. Еще один беспилотник сбили в Липецкой области.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.