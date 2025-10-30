ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией

Так, российские военные уничтожили 48 дронов в Брянской области, перехватили 21 БПЛА в Воронежской, сбили 16 летательных аппаратов в Нижегородской, 15 беспилотников удалось уничтожить в Калужской области, еще 14 — в Ростовской, а десять дронов перехватили в Курской области.

Кроме того, силы противовоздушной оборонысбили девять БПЛА в Московском регионе, включая шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, по пять дронов уничтожили в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях и по четыре — в Республике Крым, Орловской и Белгородской областях. Еще один беспилотник сбили в Липецкой области.