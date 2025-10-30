Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 30.10.2025 (обновлено: 09:24 30.10.2025)
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 30.10.2025
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО сбили за ночь 170 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
воронежская область
вооруженные силы украины
республика крым
новгородская область
ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО уничтожили 170 БПЛА ВСУ над регионами России

Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 170 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
Бойцы отряда имени Александра Матросова тренируются на полигоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Наш враг — на Банковой". Что говорят украинские солдаты, воюющие за Россию
27 октября, 08:00
27 октября, 08:00
Так, российские военные уничтожили 48 дронов в Брянской области, перехватили 21 БПЛА в Воронежской, сбили 16 летательных аппаратов в Нижегородской, 15 беспилотников удалось уничтожить в Калужской области, еще 14 — в Ростовской, а десять дронов перехватили в Курской области.
Кроме того, силы противовоздушной оборонысбили девять БПЛА в Московском регионе, включая шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, по пять дронов уничтожили в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях и по четыре — в Республике Крым, Орловской и Белгородской областях. Еще один беспилотник сбили в Липецкой области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
