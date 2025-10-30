Рейтинг@Mail.ru
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
30.10.2025
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Центр международного сотрудничества Смоленской области", открытый год назад в Минске, стал ключевой площадкой для продвижения совместных инициатив в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, туризме и культуре, написал в своем канале в мессенджере МАХ губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине работы центра.
Глава региона отметил, что Белоруссия является ключевым торговым партнером региона, сегодня торговые отношения установлены у 2,9 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.
"Налажено взаимодействие по вопросам транспортной логистики и приграничного сотрудничества. Совместно прорабатываем организацию движения электричек по маршрутам СмоленскВитебск и Смоленск – Орша без пересадок, а также снижаем загруженность пунктов транспортного контроля на границе", - добавил Анохин.
Большая работа проводится по патриотическому воспитанию молодежи. Традиционным стало проведение Международных "Вахт Памяти", фестиваля "Молодежь — за Союзное государство", Российско-Белорусского проекта "Под одним небом".
Развивается сотрудничество и в области спорта. Так, хоккейный клуб "Славутич" из Смоленска — единственная российская команда, которая участвует в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой.
"Деятельность "Центра международного сотрудничества Смоленской области" играет важную роль в укреплении нашего партнерства, вносит значительный вклад в развитие Союзного государства", - заключил Анохин.
 
