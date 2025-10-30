https://ria.ru/20251030/belorusiya-2051961244.html
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы - РИА Новости, 30.10.2025
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
"Центр международного сотрудничества Смоленской области", открытый год назад в Минске, стал ключевой площадкой для продвижения совместных инициатив в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:45:00+03:00
2025-10-30T20:45:00+03:00
2025-10-30T20:45:00+03:00
смоленск
смоленская область
минск
василий анохин
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/63/1551556306_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_8cc5209e46eaebd680522c68d989869f.jpg
смоленск
смоленская область
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/63/1551556306_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_f6a3b75ec70eb464cfed2324142007d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, минск, василий анохин, союзное государство
Смоленск, Смоленская область, Минск, Василий Анохин, Союзное государство
Центр Смоленской области в Минске отмечает первую годовщину работы
Анохин: Центр Смоленской области в Минске продвигает совместные инициативы
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости
. "Центр международного сотрудничества Смоленской области", открытый год назад в Минске, стал ключевой площадкой для продвижения совместных инициатив в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, туризме и культуре, написал в своем канале в мессенджере МАХ
губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине работы центра.
Глава региона отметил, что Белоруссия
является ключевым торговым партнером региона, сегодня торговые отношения установлены у 2,9 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.
"Налажено взаимодействие по вопросам транспортной логистики и приграничного сотрудничества. Совместно прорабатываем организацию движения электричек по маршрутам Смоленск
– Витебск
и Смоленск – Орша без пересадок, а также снижаем загруженность пунктов транспортного контроля на границе", - добавил Анохин
.
Большая работа проводится по патриотическому воспитанию молодежи. Традиционным стало проведение Международных "Вахт Памяти", фестиваля "Молодежь — за Союзное государство
", Российско-Белорусского проекта "Под одним небом".
Развивается сотрудничество и в области спорта. Так, хоккейный клуб "Славутич" из Смоленска — единственная российская команда, которая участвует в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой.
"Деятельность "Центра международного сотрудничества Смоленской области" играет важную роль в укреплении нашего партнерства, вносит значительный вклад в развитие Союзного государства", - заключил Анохин.