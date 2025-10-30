Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок "Локо" провел первый матч после инцидента на мосту в Ницце
12:46 30.10.2025 (обновлено: 15:17 30.10.2025)
Экс-игрок "Локо" провел первый матч после инцидента на мосту в Ницце
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Алексис Бека Бека провел первый официальный матч после инцидента на мосту в Ницце.
В сентябре 2023 года Бека Бека, выступавший тогда во французской "Ницце", был доставлен в больницу после того, как встал на край виадука Маньян в Ницце. Прибывшим на место происшествия экстренным службам, полиции и психологам удалось уговорить спортсмена сойти с моста. По информации RMC Sport, ситуация могла быть связана с общим недомоганием игрока, которое, возможно, усугубилось недавним "любовным разочарованием". Бека Бека провел три месяца в больнице, после чего долгое время уединенно проживал с семьей в городе Кан в Нормандии, избегая футбола.
В среду Бека Бека в составе клуба "Ла-Лувьер" принял участие в матче 1/16 Кубка Бельгии против "Хейста" (2:1), проведя на поле 15 минут.
Бека Бека перешел из московского "Локомотива" в "Ниццу" в 2022 году. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе железнодорожников футболист провел 28 игр.
Серхат Акын - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Экс-футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение
27 сентября 2024, 12:42
 
ФутболАлексис Бека БекаНиццаСпортВокруг спорта
 
