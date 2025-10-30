https://ria.ru/20251030/basketbol-2051966916.html
МБА-МАИ обыграл "Самару" в Единой лиге ВТБ, несмотря на дабл-дабл Минченко
МБА-МАИ обыграл "Самару" в Единой лиге ВТБ, несмотря на дабл-дабл Минченко - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
МБА-МАИ обыграл "Самару" в Единой лиге ВТБ, несмотря на дабл-дабл Минченко
Московский баскетбольный клуб МБА-МАИ обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T21:32:00+03:00
2025-10-30T21:32:00+03:00
2025-10-30T21:32:00+03:00
баскетбол
спорт
никита михайловский
евгений минченко
владислав трушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595101683_0:75:2561:1515_1920x0_80_0_0_1d69ac23cf8e810b559a6a73d9830847.jpg
/20251029/tsska-2051656834.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595101683_14:0:2286:1704_1920x0_80_0_0_c68cfc1b228396987e5bb9cd20b8c058.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита михайловский, евгений минченко, владислав трушкин
Баскетбол, Спорт, Никита Михайловский, Евгений Минченко, Владислав Трушкин
МБА-МАИ обыграл "Самару" в Единой лиге ВТБ, несмотря на дабл-дабл Минченко
МБА-МАИ обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ, несмотря на дабл-дабл Минченко