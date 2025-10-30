Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль

«

"Есть мнение, что банки выживают все соки из реального сектора экономики. Давайте посмотрим на факты, куда идет прибыль банковского сектора? У банков, как и в любой сфере, прибыль идет в инвестиции. Если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в банках - это капитал. Почему капитал – это инвестиции? Потому что именно капитал позволяет наращивать кредитование. Не будет капитала – не будет кредитов", - объяснила она.