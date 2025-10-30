Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль - РИА Новости, 30.10.2025
15:20 30.10.2025
Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль
Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль - РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль
Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных... РИА Новости, 30.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
2025
Новости
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила, на что банки тратят свою прибыль

Набиуллина рассказала, что банки направляют прибыль в инвестиционные проекты

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных организациях - это капитал, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«
"Есть мнение, что банки выживают все соки из реального сектора экономики. Давайте посмотрим на факты, куда идет прибыль банковского сектора? У банков, как и в любой сфере, прибыль идет в инвестиции. Если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в банках - это капитал. Почему капитал – это инвестиции? Потому что именно капитал позволяет наращивать кредитование. Не будет капитала – не будет кредитов", - объяснила она.
"Если мы посмотрим на данные, за девять месяцев у нас банки заработали 2,7 триллиона прибыли, 1,7 триллиона – пошло именно на капитал и наращивание базиса для кредитования", - добавила Набиуллина.
Она заметила также, что еще банки платят дивиденды и, разумеется, налоги. "Пятьсот миллиардов они заплатили как дивиденды, 800 миллиардов в виде налогов", - сказала Набиуллина, добавив, что ключевая функция банков - это сохранить сбережения и трансформировать их в кредиты.
"Когда говорят, что у нас большие депозиты, депозиты они не в вакууме просто лежат. За счет них банки фондируют кредиты, и тот темп роста кредитов, который мы видели в прошлые годы, тоже требует фондирования со стороны депозитов", - подытожила глава регулятора.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
25 сентября, 14:33
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
