СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Выдвинутый президентом Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру после того, как стало известно о его родственных связях с российским бизнесменом, сообщила газета The Washington Post.
В четверг Макферран должен был выступить перед сенатом на слушаниях по утверждению в должности. Однако, как сообщил представитель Белого дома, отвечая на запросы The Washington Post о связях Макферрана с Россией, он принял решение отозвать свою кандидатуру.
Согласно оценке правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к конфиденциальным данным американских компаний и управляющем многомиллиардным финансированием экспортных операций.
Как сообщает газета, Макферран, предположительно, женат на Елене Шатировой, дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров занимает руководящую позицию в инвестиционном фонде "Росконгресса".