СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией
03:30 30.10.2025 (обновлено: 16:40 30.10.2025)
СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией
в мире
сша
россия
дональд трамп
сергей шатиров
совет федерации рф
СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Выдвинутый президентом Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру после того, как стало известно о его родственных связях с российским бизнесменом, сообщила газета The Washington Post.
В четверг Макферран должен был выступить перед сенатом на слушаниях по утверждению в должности. Однако, как сообщил представитель Белого дома, отвечая на запросы The Washington Post о связях Макферрана с Россией, он принял решение отозвать свою кандидатуру.
Согласно оценке правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, обладающем доступом к конфиденциальным данным американских компаний и управляющем многомиллиардным финансированием экспортных операций.
Как сообщает газета, Макферран, предположительно, женат на Елене Шатировой, дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров занимает руководящую позицию в инвестиционном фонде "Росконгресса".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп назвал кандидата на пост прокурора Виргинии чокнутым леваком
5 октября, 19:22
 
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Шатиров, Совет Федерации РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
