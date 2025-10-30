Рейтинг@Mail.ru
Багреева: 24 компании Москвы нарастили производительность в пищевой сфере - РИА Новости, 30.10.2025
09:15 30.10.2025
Багреева: 24 компании Москвы нарастили производительность в пищевой сфере
Багреева: 24 компании Москвы нарастили производительность в пищевой сфере
Багреева: 24 компании Москвы нарастили производительность в пищевой сфере

Багреева: свыше 500 млн руб сэкономил федпроект производителям пищевой продукции

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. За время работы федерального проекта "Производительность труда" 28 компаний московского пищепрома провели оптимизацию бизнес-процессов, из них 24 закончили активную стадию и смогли нарастить эффективность почти на четверть, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, сфера производства пищевых продуктов занимает одну из ведущих позиций среди направлений московской промышленности.
Женщина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла
29 октября, 17:02
"Город поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов федерального проекта “Производительность труда”. За 3,5 года в нем приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Заместитель московского градоначальника подчеркнула, что производительность труда у участников федерального проекта выросла в среднем на 23%, скорость выпуска продукции стала больше на 22%, а неиспользуемые запасы уменьшились на 29%. В общей сложности участие предприятий принесло экономический эффект на 527 миллионов рублей.
Отмечается, что среди участников федерального проекта было столичное АО "Гастрономическая Академия Рожниковского". Компания усовершенствовала процесс выпуска вторых блюд. Так, при помощи инструментов бережливого производства предприятие смогло улучшить производственный процесс, а также сделать автоматической некоторые процедуры и переналадить оборудование. Благодаря этому скорость времени сборки коробов для упаковки увеличилась на 85%, а создание готовых блюд – на 20%. Это принесло экономический эффект на 9,8 миллиона рублей.
В свою очередь, компания ООО "Меренга" специализируется на создании замороженных и охлажденных десертов. При помощи участия в федпроекте предприятие нарастило выпуск бисквитных тортов. Так, компания вела учет расходов материалов и энергоресурсов, модернизировала хранение полуфабрикатов, усовершенствовала логистику на территории цеха. В итоге одна партия из 150 тортов стала производиться быстрее на 15%, а количество выпускаемых товаров выросло на 26%.
Среди участников федпроекта была и компания "Злаки на завтрак". Она усовершенствовала изготовление батончиков мюсли. Используя инструменты проекта, в компании сделали более быстрым перемещение товаров по цеху, усовершенствовали систему мотивации сотрудников, а также интегрировали оперативную переналадку оборудования. В итоге партия продукции стала производиться быстрее на 22%: специалисты выпускают восемь паллет по 7334 батончика за период в чуть более девяти часов (раньше такая работа требовала не менее 11,5 часа), производство увеличилось на 15%.
В пресс-службе департамента отметили, что в столице с 2022 по 2024 годы действовал национальный проект "Производительность труда". С 2025 года работы идут в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (в него входит федеральный проект "Производительность труда"). Как рассказал столичный мэр Сергей Собянин, в проекте должны принять участие более 800 московских компаний. Федпроект реализуется в Москве за счет денег из столичного бюджета.
Ранее Багреева рассказала, что за 3,5 года работы в столице федеральный проект доказал свою эффективность: производительность труда на пилотных потоках компаний-участников увеличилась более чем в 1,5 раза, на треть уменьшились сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство, а общий экономический эффект для 439 компаний, завершивших пилотный этап проекта, превысил 14 миллиардов рублей.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Свыше 140 котировочных сессий прошло на столичном Портале поставщиков
21 октября, 09:15
 
