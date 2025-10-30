Рейтинг@Mail.ru
18:26 30.10.2025
World Athletics раскрыла хищения на 1,5 млн евро
2025-10-30T18:26:00+03:00
2025-10-30T18:26:00+03:00
себастьян коу
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
легкая атлетика
себастьян коу, всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics), легкая атлетика
Себастьян Коу, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Легкая атлетика
© РИА Новости / Елена Соболь | Перейти в медиабанкПрезидент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу
© РИА Новости / Елена Соболь
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финансовый отдел Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) обнаружил хищения на сумму 1,5 миллиона евро в ходе ежегодного аудита, сообщается на сайте организации.
В результате внутреннего расследования стало известно, что систематические хищения несколько лет осуществляли три сотрудника. Один из них покинул World Athletics до обнаружения кражи, с двумя другими были расторгнуты контракты. Материалы переданы правоохранительным органам.
Ассоциация также провела дополнительную независимую проверку, которая не выявила других нарушений. Отмечается, что World Athletics по итогам инцидента внедрит комплекс усиленных мер внутреннего финансового контроля.
"Мы полны решимости вернуть деньги, используя всю силу закона. Слишком многие организации замалчивают подобные инциденты, просто увольняя сотрудников, что позволяет мошенникам продолжать свои незаконные действия и хищения в новых местах. Мы не такая организация. Мы заслужили прочную репутацию благодаря добросовестному управлению, прозрачности и защите справедливости, даже если это иногда доставляет некоторые неудобства. Конечно, это неприятно, но важно, чтобы мы поступали правильно", - заявил президент организации Себастьян Коу.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Третий день - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ВФЛА предложила Абрамову на должность главного тренера сборной России
30 октября, 15:18
 
Себастьян КоуВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Легкая атлетика
 
