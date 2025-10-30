https://ria.ru/20251030/arsenal-2051841403.html
"Арсенал" стал первым английским клубом, одержавшим 6 сухих побед за месяц
"Арсенал" стал первым английским клубом, одержавшим 6 сухих побед за месяц - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Арсенал" стал первым английским клубом, одержавшим 6 сухих побед за месяц
"Арсенал" стал первым футбольным клубом в Англии, который выиграл шесть матчей и не пропустил ни одного мяча за месяц, сообщается в аккаунте Английской... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T14:09:00+03:00
2025-10-30T14:09:00+03:00
2025-10-30T14:09:00+03:00
футбол
спорт
микель артета
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037217844_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_b8ee37e73e4a0f61af2d5d27f0148079.jpg
/20251029/azar-2051589110.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037217844_129:0:913:588_1920x0_80_0_0_0de8a4b2a48c813e728ed9944ff06205.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, микель артета, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Микель Артета, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ), Лига чемпионов УЕФА
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Арсенал" стал первым футбольным клубом в Англии, который выиграл шесть матчей и не пропустил ни одного мяча за месяц, сообщается в аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X.
В ночь на четверг "Арсенал" дома обыграл "Брайтон" со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Ранее в октябре "канониры" обыграли в АПЛ "Кристал Пэлас" (1:0), "Фулхэм" (1:0), "Вест Хэм" (2:0), в Лиге чемпионов испанский "Атлетико" (4:0) и греческий "Олимпиакос" (2:0).
"Арсенал" с 22 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В таблице Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты, которые одержали победы во всех трех матчах, идут четвертыми.