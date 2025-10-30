"Арсенал" стал первым английским клубом, одержавшим 6 сухих побед за месяц

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Арсенал" стал первым футбольным клубом в Англии, который выиграл шесть матчей и не пропустил ни одного мяча за месяц, сообщается в аккаунте Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X.

В ночь на четверг "Арсенал" дома обыграл "Брайтон" со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Ранее в октябре "канониры" обыграли в АПЛ "Кристал Пэлас" (1:0), "Фулхэм" (1:0), "Вест Хэм" (2:0), в Лиге чемпионов испанский "Атлетико" (4:0) и греческий "Олимпиакос" (2:0).