Туристско-информационный центр Смоленской области открылся в Минске
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:23 30.10.2025
Туристско-информационный центр Смоленской области открылся в Минске
Туристско-информационный центр Смоленской области открылся в Минске - РИА Новости, 30.10.2025
Туристско-информационный центр Смоленской области открылся в Минске
В здании Минского железнодорожного вокзала в столице Белоруссии открылся Туристско-информационный центр Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 30.10.2025
Туристско-информационный центр Смоленской области открылся в Минске

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В здании Минского железнодорожного вокзала в столице Белоруссии открылся Туристско-информационный центр Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Культура и туризм — одно из направлений, которое мы активно развиваем совместно с Беларусью. Значимым событием стало открытие в Минске Туристско-информационного центра Смоленской области. Он расположен в здании Минского железнодорожного вокзала", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что главная задача центра — познакомить посетителей с туристическим потенциалом Смоленщины. Здесь можно получить полную информацию о достопримечательностях региона, культурных и природных объектах, маршрутах для самостоятельных путешествий, а также узнать о разнообразных экскурсионных и событийных турах. Кроме того, в центре представлена сувенирная продукция ручной работы.
"На открытии обсудили с коллегами планы сотрудничества. Рассмотрели перспективы открытия Туристско-информационного центра регионов Беларуси на железнодорожном вокзале в Смоленске. Это позволит создать единую сеть туристических центров для увеличения взаимного турпотока", – пояснил губернатор Смоленской области.
Анохин уточнил, что также ведется работа над созданием первого Международного туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске.
