Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
Алтайский край
Алтайский край
 
09:15 30.10.2025
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин высоко оценил активную и системную работу Алтайского края с соотечественниками за рубежом
алтайский край
михаил галузин
алтайский край
алтайский край
Новости
михаил галузин, алтайский край
Алтайский край, Михаил Галузин, Алтайский край
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом

Галузин высоко оценил работу Алтайского края с соотечественниками за рубежом

Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин высоко оценил активную и системную работу Алтайского края с соотечественниками за рубежом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В рамках Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, которая проходит 29-30 октября в Москве, заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев представил разноплановую деятельность региональных органов и общественных организаций по поддержке соотечественников", - говорится в сообщении.
Площадкой конференции "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду" стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где под эгидой МИД России собрались 155 делегатов от зарубежных российских общин из 90 стран, а также представители федеральных и региональных органов власти, традиционных конфессий, фондов, историки, деятели науки и культуры, СМИ.
Алтайский край стал единственным субъектом РФ, который в рамках пленарной части представил свой опыт. Галузин отметил, что Алтайский край - один из регионов страны, проводящих наиболее активную и системную работу с соотечественниками.
"Комплекс реализуемых при поддержке правительства Алтайского края мероприятий большой и разноплановый. Ваш регион - лидер, показывающий пример другим субъектам. Очень крепки и многосторонни связи края с объединениями соотечественников за рубежом", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Выступая с докладом, Абдуллаев рассказал о мероприятиях по поддержке организаций российских соотечественников за рубежом в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края". Так, в 2025 году в регионе было проведено большое количество мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Среди них - значимые международные события, которые реализованы при активном участии и поддержке русских центров за рубежом.
"В их числе - просветительский проект "Славе - не меркнуть, Памяти - жить!", который включает цикл из 12 разноплановых видео-лекций о Великой Отечественной войне, охватывающих разные стороны фронтовой и тыловой жизни в годы войны. В этом (2025 - ред.) году состоялся международный телемост "Памяти павших будем достойны" между учащимися Барнаульской детской школы искусств №1 и партнерской Зембинской средней школой из Беларуси", - отметили в пресс-службе.
Реализованы также два издательских проекта соотечественников, посвященные Великой Отечественной войне: "Один народ – одна победа!". Книга подготовлена коллективом авторов литературного объединения "Звено Алтая" (Казахстан); "Беларусь и Россия: два государства – одна судьба", совместный сборник рисунков и эссе школьников Шелаболихинского района Алтайского края и белорусского города Лиды.
Сообщается, что особый интерес у участников конференции вызвал Международный гастрольный проект трёх творческих коллективов Алтайского края, который проводился в преддверии Дня Победы с целью сохранения исторической памяти и вклада народов России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана в Победу в Великой Отечественной войне".
"Выступлениями наших артистов из ансамблей государственной филармонии Алтайского края "Огоньки" и "Вечёрки", а также государственного молодёжного ансамбля песни и танца "Алтай" были охвачены десять городов в четырех государствах Центральной Азии, их посмотрели более 6 тысяч человек. При подготовке программы была проведена большая архивная работа с целью напомнить всем о нашей общей героической истории борьбы за Победу", - говорится в сообщении.
