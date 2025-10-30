Рейтинг@Mail.ru
15:18 30.10.2025 (обновлено: 17:36 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/abramova-2051864372.html
ВФЛА предложила Абрамову на должность главного тренера сборной России
2025-10-30T15:18:00+03:00
2025-10-30T17:36:00+03:00
спорт
анжелика сидорова
светлана абрамова
михаил дегтярев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
легкая атлетика
спорт, анжелика сидорова, светлана абрамова, михаил дегтярев, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), легкая атлетика
Спорт, Анжелика Сидорова, Светлана Абрамова, Михаил Дегтярев, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Легкая атлетика
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Третий день
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики рекомендовал утвердить в должности главного тренера сборной России Светлану Абрамову, сообщила РИА Новости пресс-служба ВФЛА.
Абрамова сменит на этом посту отправленного в отставку Руслана Мащенко, возглавлявшего национальную команду с мая 2023 года. Кандидатура тренера выдвинута для дальнейшего утверждения министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
Абрамова ранее работала личным тренером серебряного призера Олимпийских игр, чемпионки мира Анжелики Сидоровой и была спортивным директором ВФЛА.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
Арман Дюплантис - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Спорт Анжелика Сидорова Светлана Абрамова Михаил Дегтярев Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Легкая атлетика
 
