ВФЛА предложила Абрамову на должность главного тренера сборной России
ВФЛА предложила Абрамову на должность главного тренера сборной России
Исполком Всероссийской федерации легкой атлетики рекомендовал утвердить в должности главного тренера сборной России Светлану Абрамову, сообщила РИА Новости... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T15:18:00+03:00
2025-10-30T15:18:00+03:00
2025-10-30T17:36:00+03:00
спорт
анжелика сидорова
светлана абрамова
михаил дегтярев
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
легкая атлетика
2025
