17:15 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/zhurova-2051572840.html
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова

Журова считает, что большинство людей в России будет раздражать показ Олимпиады

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не видит смысла транслировать зимние Игры-2026 в Италии, поскольку без полноценного участия россиян это будет только раздражать очень многих людей в стране.
На данный момент из россиян на Олимпийские игры в Италии отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Большинство наших людей обычно не смотрят никакие международные соревнования. Но Олимпиаду они смотрят, потому что там выступают наши спортсмены, и люди начинают болеть за них. Но в сегодняшней ситуации для большой аудитории транслировать Олимпиаду на наших центральных каналах точно вообще нет смысла", - сказала Журова.
"А эксперты и те люди, кому это интересно, смогут посмотреть соревнования Игр на других ресурсах. А большинству людей Олимпиада без участия наших спортсменов просто не интересна. И будет только всех раздражать. Наших в Италии нет, а мы показываем иностранцев. Неужели мы ими должны восхищаться?" - добавила собеседница агентства.
Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что не видит смысла транслировать в России зимние Олимпийские игры 2026 года, если российских спортсменов не допускают к участию в соревнованиях.
