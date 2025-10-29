Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не видит смысла транслировать зимние Игры-2026 в Италии, поскольку без полноценного участия россиян это будет только раздражать очень многих людей в стране.

"Большинство наших людей обычно не смотрят никакие международные соревнования. Но Олимпиаду они смотрят, потому что там выступают наши спортсмены, и люди начинают болеть за них. Но в сегодняшней ситуации для большой аудитории транслировать Олимпиаду на наших центральных каналах точно вообще нет смысла", - сказала Журова.

"А эксперты и те люди, кому это интересно, смогут посмотреть соревнования Игр на других ресурсах. А большинству людей Олимпиада без участия наших спортсменов просто не интересна. И будет только всех раздражать. Наших в Италии нет, а мы показываем иностранцев. Неужели мы ими должны восхищаться?" - добавила собеседница агентства.