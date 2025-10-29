"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики

Видеомост со странами Африки на тему: "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов", приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО

Москва, 29 октября – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия Сегодня" выступила хостом круглого стола на тему "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов", на котором обсудили важнейшие вопросы переустройства глобального медиа дискурса. Мероприятие было приурочено к Всемирной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО. Одним из главных итогов мероприятия стала необходимость укрепления справедливого медиасотрудничества стран Глобального Юга для усиления голосов африканских стран на международной арене.

Медиагруппа была представлена корреспондентом Объединенной дирекции иновещания Чимаучем Нвосу. К обсуждению в онлайн-формате также присоединились управляющий директор информационного агентства Нигерии NAN Малам Али Мухаммад Али; редактор информационного агентства Камеруна CNA Нгала Хансел Венда; заведующий службой новостей алжирской газеты Jeune Independent Камель Мансари и редактор национальных новостей зимбабвийской медиагруппы Zimpapers Проспер Ндлову.

Открывая мероприятие, Проспер Ндлову, представляющий медиагруппу Zimpapers, акцентировал внимание на острой необходимости контроля африканских медиа над собственным информационным пространством. Он отметил резкий контраст в освещении событий в Зимбабве местными и иностранными изданиями, указав, что локальные СМИ могут успешно противостоять колониальному дискурсу, освещая национальные события с разных точек зрения и противодействуя односторонним нарративам, часто навязываемым западными медиа.

В свою очередь, его коллега из Нигерии Малам Али Мухаммад Али рассказал о твердом намерении Абуджи бросить вызов западной медийной политике через продвижение новостей на языках коренных народов и развитие независимых медийных платформ. Он подчеркнул, что "рассказывая истории на своих условиях, мы способствуем созданию более справедливого и равноправного мира".

Необходимости раскрытия потенциала СМИ и перехода к активному формированию повестки дня было посвящено выступление представителя газеты Jeune Independent Камеля Мансари. Он обратил внимание на важность развития совместных стратегий в рамках Глобального Юга, призывая к "развязыванию долгосрочного сотрудничества через обмен опытом и проведение тренингов в рамках цифровой медийной сети".

Редактор информационного агентства Камеруна Нгала Хансел Венда поставил под сомнение табу на принятие подарков, принятое в западной журналистике, подчеркнув его несоответствие африканским культурным традициям. Он призвал к более взвешенному подходу в журналистской этике, отметив: "Вместо полного отказа от подарков африканские медиаструктуры могли бы сосредоточиться на повышении прозрачности" и "сделать акцент на развитии критического мышления и этических стандартов, адаптированных к местным условиям".