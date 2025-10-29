Рейтинг@Mail.ru
"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/zhurnalistika-2051581587.html
"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики
"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики - РИА Новости, 29.10.2025
"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики
Международная медиагруппа "Россия Сегодня" выступила хостом круглого стола на тему "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:27:00+03:00
2025-10-29T17:27:00+03:00
нигерия
камерун
москва
юнеско
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051576831_0:0:3468:1951_1920x0_80_0_0_d5af75e4b985b22b5137c435a33a7a3c.jpg
https://ria.ru/20251029/efiopiya-2051564482.html
нигерия
камерун
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051576831_616:0:3348:2048_1920x0_80_0_0_33cf106be818a560b2c1a3158c920e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигерия, камерун, москва, юнеско, sputnik
Нигерия, Камерун, Москва, ЮНЕСКО, Sputnik

"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики

© РИА Новости / Мария ДевахинаВидеомост со странами Африки на тему: "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов", приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО
Видеомост со странами Африки на тему: Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов, приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Видеомост со странами Африки на тему: "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов", приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Москва, 29 октября – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия Сегодня" выступила хостом круглого стола на тему "Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов", на котором обсудили важнейшие вопросы переустройства глобального медиа дискурса. Мероприятие было приурочено к Всемирной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО. Одним из главных итогов мероприятия стала необходимость укрепления справедливого медиасотрудничества стран Глобального Юга для усиления голосов африканских стран на международной арене.
Медиагруппа была представлена корреспондентом Объединенной дирекции иновещания Чимаучем Нвосу. К обсуждению в онлайн-формате также присоединились управляющий директор информационного агентства Нигерии NAN Малам Али Мухаммад Али; редактор информационного агентства Камеруна CNA Нгала Хансел Венда; заведующий службой новостей алжирской газеты Jeune Independent Камель Мансари и редактор национальных новостей зимбабвийской медиагруппы Zimpapers Проспер Ндлову.
© РИА Новости / Мария ДевахинаСпикеры круглого стола "Антиколониализм в современной журналистике
Видеомост со странами Африки на тему: Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов, приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Спикеры круглого стола "Антиколониализм в современной журналистике
Открывая мероприятие, Проспер Ндлову, представляющий медиагруппу Zimpapers, акцентировал внимание на острой необходимости контроля африканских медиа над собственным информационным пространством. Он отметил резкий контраст в освещении событий в Зимбабве местными и иностранными изданиями, указав, что локальные СМИ могут успешно противостоять колониальному дискурсу, освещая национальные события с разных точек зрения и противодействуя односторонним нарративам, часто навязываемым западными медиа.
В свою очередь, его коллега из Нигерии Малам Али Мухаммад Али рассказал о твердом намерении Абуджи бросить вызов западной медийной политике через продвижение новостей на языках коренных народов и развитие независимых медийных платформ. Он подчеркнул, что "рассказывая истории на своих условиях, мы способствуем созданию более справедливого и равноправного мира".
Необходимости раскрытия потенциала СМИ и перехода к активному формированию повестки дня было посвящено выступление представителя газеты Jeune Independent Камеля Мансари. Он обратил внимание на важность развития совместных стратегий в рамках Глобального Юга, призывая к "развязыванию долгосрочного сотрудничества через обмен опытом и проведение тренингов в рамках цифровой медийной сети".
Редактор информационного агентства Камеруна Нгала Хансел Венда поставил под сомнение табу на принятие подарков, принятое в западной журналистике, подчеркнув его несоответствие африканским культурным традициям. Он призвал к более взвешенному подходу в журналистской этике, отметив: "Вместо полного отказа от подарков африканские медиаструктуры могли бы сосредоточиться на повышении прозрачности" и "сделать акцент на развитии критического мышления и этических стандартов, адаптированных к местным условиям".
© РИА Новости / Мария ДевахинаЧимаучем Нвосу, корреспондент Объединенной дирекции иновещания Медиагруппы "Россия сегодня
Корреспондент Объединенной дирекции иновещания Международной медиагруппы Россия сегодня Чимаучем НВОСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Чимаучем Нвосу, корреспондент Объединенной дирекции иновещания Медиагруппы "Россия сегодня
Завершая сессию, корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Чимаучем Нвосу отметил широкие возможности, которые открывает цифровая эпоха для африканских СМИ. Он подчеркнул важность создания локальной цифровой инфраструктуры, выведение в публичное пространство нарративов коренного населения, развития сотрудничества, а также повышения цифровой грамотности и исследовательских компетенций.
Модули SputnikPro в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Модули SputnikPro прошли в Эфиопии
Вчера, 16:56
 
НигерияКамерунМоскваЮНЕСКОSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала