"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может перейти в "Каролину Харрикейнз", сообщил журналист Фрэнк Серавали.
По словам инсайдера, если "Рейнджерс" останутся на дне турнирной таблицы, Панарина могут обменять в "Каролину", которая строит агрессивный хоккей. Также журналист отметил, что в команде из Роли играют россияне Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
"Я думаю, он бы отлично подошел. Особенно команде, в составе которой уже есть несколько российских хоккеистов", - заявил Серавали на видео, опубликованном на странице Bleacher Report Open Ice в соцсети X.
"Рейнджерс" занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
Панарину 33 года. Его контракт истекает в конце текущего сезона. Панарин провел 11 матчей в регулярном чемпионате-2025/26 и набрал 7 очков (2+5).
Россиянин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 очков (37 голов и 52 передачи) в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого "Рейнджерс" не смогли пробиться в плей-офф. Ранее россиянин выступал за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". Всего на его счету 877 очков (304+573) в 763 матчах НХЛ.
24 октября, 04:56