Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:17 29.10.2025 (обновлено: 13:17 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/zhurnalist-2051410447.html
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может перейти в "Каролину Харрикейнз", сообщил журналист... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T11:17:00+03:00
2025-10-29T13:17:00+03:00
хоккей
артемий панарин
александр никишин
андрей свечников
нью-йорк рейнджерс
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936390850_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5a27786c5447232e96e687b6c211bc2a.jpg
/20251024/khokkey-2050250186.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936390850_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_dae99cb26407dcf1bccef630ca68c085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
артемий панарин, александр никишин, андрей свечников, нью-йорк рейнджерс, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Артемий Панарин, Александр Никишин, Андрей Свечников, Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ

Журналист Серавали: хоккеист "Рейнджерса" Панарин может перейти в "Каролину"

© Фото : Социальные сети NY RangersАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Социальные сети NY Rangers
Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин может перейти в "Каролину Харрикейнз", сообщил журналист Фрэнк Серавали.
По словам инсайдера, если "Рейнджерс" останутся на дне турнирной таблицы, Панарина могут обменять в "Каролину", которая строит агрессивный хоккей. Также журналист отметил, что в команде из Роли играют россияне Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
«
"Я думаю, он бы отлично подошел. Особенно команде, в составе которой уже есть несколько российских хоккеистов", - заявил Серавали на видео, опубликованном на странице Bleacher Report Open Ice в соцсети X.
"Рейнджерс" занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
Панарину 33 года. Его контракт истекает в конце текущего сезона. Панарин провел 11 матчей в регулярном чемпионате-2025/26 и набрал 7 очков (2+5).
Россиянин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 80 матчей и набрал 89 очков (37 голов и 52 передачи) в регулярном чемпионате НХЛ, по итогам которого "Рейнджерс" не смогли пробиться в плей-офф. Ранее россиянин выступал за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". Всего на его счету 877 очков (304+573) в 763 матчах НХЛ.
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Рейнджерс" проиграли аутсайдеру НХЛ, пропустив шесть шайб
24 октября, 04:56
 
ХоккейАртемий ПанаринАлександр НикишинАндрей СвечниковНью-Йорк РейнджерсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала