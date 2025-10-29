Рейтинг@Mail.ru
Франция снова отказала Украине в экстрадиции олигарха Жеваго
19:50 29.10.2025
Франция снова отказала Украине в экстрадиции олигарха Жеваго
Апелляционный суд Парижа отказал Киеву в экстрадиции украинского олигарха Константина Жеваго, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
киев
украина
париж
константин жеваго
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
франция
киев
украина
париж
франция
в мире, киев, украина, париж, константин жеваго, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), франция
В мире, Киев, Украина, Париж, Константин Жеваго, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Франция
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Апелляционный суд Парижа отказал Киеву в экстрадиции украинского олигарха Константина Жеваго, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
«

"Франция снова отказала Украине в экстрадиции олигарха Константина Жеваго… Апелляционный суд Парижа исследовал предоставленные НАБУ и САП материалы и пришел к выводу, что украинский суд не сможет обеспечить фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека во время рассмотрения дела олигарха", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В декабре 2022 года советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. Примерно за месяц до этого издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что бюро пришло с обысками на предприятия украинского олигарха из-за подозрений в их работе в интересах России. Также бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов.
Жеваго вышел на свободу под залог по решению французского суда 6 января 2023 года и был обязан трижды в неделю отмечаться в полиции в Куршевеле. Жеваго также не имеет права покидать Францию. В конце марта 2023 года апелляционный суд Шамбери отказался по требованию властей в Киеве экстрадировать олигарха. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции также отказал по требованию властей в Киеве экстрадировать Жеваго из-за неспособности украинской стороны обеспечить справедливый судебный процесс, а также снял с него все существующие ограничения.
В миреКиевУкраинаПарижКонстантин ЖевагоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Франция
 
 
