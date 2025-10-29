Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 63, передает телеканал Al Jazeera co ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами ударов Израиля по жилым домам и палаткам беженцев в секторе Газа стали 63 человека, в том числе 24 ребенка", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, в ночь на среду авианалетам подверглись города Газа, Хан-Юнис, Бейт-Лахия, лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава, а также другие районы. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли Рафах.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Это произошло после того, как его офис обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии. В рамках сделки движение должно вернуть останки заложников, до сих пор находящихся в анклаве. Утверждается, что вместо них Тель-Авиву передали тело человека, которое военные ЦАХАЛ забрали еще около двух лет назад.
ХАМАС обязалось передать Израилю 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15.
Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что во вторник члены движения обстреляли израильских солдат в Газе, поэтому те открыли ответный огонь.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Движение освободило 20 оставшихся в живых заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 1718 заключенных, вернувшихся в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.