Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
08:35 29.10.2025 (обновлено: 12:07 29.10.2025)
Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ
Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 63, передает телеканал Al Jazeera co ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 29.10.2025
Число жертв удара Израиля по Газе превысило 60, сообщили СМИ

Al Jazeera: 63 человека погибли при ударе Израиля по сектору Газа

Поисково-спасательные работы на месте израильского удара по центральной части сектора Газа. 28 октября 2025 года
Поисково-спасательные работы на месте израильского удара по центральной части сектора Газа. 28 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Anadolu
Поисково-спасательные работы на месте израильского удара по центральной части сектора Газа. 28 октября 2025 года
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 63, передает телеканал Al Jazeera co ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами ударов Израиля по жилым домам и палаткам беженцев в секторе Газа стали 63 человека, в том числе 24 ребенка", — говорится в сообщении.
05:02
По данным СМИ, в ночь на среду авианалетам подверглись города Газа, Хан-Юнис, Бейт-Лахия, лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава, а также другие районы. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли Рафах.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Это произошло после того, как его офис обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии. В рамках сделки движение должно вернуть останки заложников, до сих пор находящихся в анклаве. Утверждается, что вместо них Тель-Авиву передали тело человека, которое военные ЦАХАЛ забрали еще около двух лет назад.

ХАМАС обязалось передать Израилю 28 тел, но пока вернули и опознали лишь 15.

Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что во вторник члены движения обстреляли израильских солдат в Газе, поэтому те открыли ответный огонь.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Движение освободило 20 оставшихся в живых заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 1718 заключенных, вернувшихся в анклав, и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки.
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСТель-Авив
 
 
