"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты петербургского "Зенита" на своей площадке обыграли пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T21:59:00+03:00
2025-10-29T21:59:00+03:00
2025-10-29T22:02:00+03:00
баскетбол
спорт
джейлен адамс
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
