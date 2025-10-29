Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
21:59 29.10.2025
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты петербургского "Зенита" на своей площадке обыграли пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
спорт, джейлен адамс, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Джейлен Адамс, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" дома обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Георгий Жбанов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баскетболисты петербургского "Зенита" на своей площадке обыграли пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 82:79 (24:18, 24:18, 13:22, 21:21). Самыми результативными игроками матча стали Трент Фрэйзер и Андрей Мартюк из "Зенита", а также Брэндан Адамс и Джейлен Адамс. Все четыре игрока набрали по 19 очков.
29 октября 2025 • начало в 19:30
Зенит
82 : 79
ПАРМА
"Зенит" выиграл четвертый матч подряд в Единой лиге ВТБ и располагается на третьей строчке в турнирной таблице с пятью победами при двух поражениях. "Парма" (5 побед, 3 поражения) прервала победную серию из четырех матчей и идет на шестой позиции.
Баскетбол Спорт Джейлен Адамс Зенит (Санкт-Петербург) Единая Лига ВТБ
 
