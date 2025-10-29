Рейтинг@Mail.ru
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 29.10.2025 (обновлено: 19:31 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/zelenskiy-2051568671.html
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского - РИА Новости, 29.10.2025
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в стремлении удержать власть ценой больших жертв на фоне окружения ВСУ... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:05:00+03:00
2025-10-29T19:31:00+03:00
в мире
красноармейск
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
https://ria.ru/20251029/zelenskiy-2051563617.html
https://ria.ru/20251029/putin-2051518079.html
красноармейск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского

Дмитрук: Зеленский стремится сохранить свою власть ценой больших жертв

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в стремлении удержать власть ценой больших жертв на фоне окружения ВСУ под Красноармейском.
"Это — осмысленное и прямое преступление Зеленского. Тысячи жизней теряются не ради победы, а ради политических амбиций и удержания власти. Режим бросает солдат в окружение, зная, что выхода нет", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Вчера, 16:54
По его мнению, Зеленский и его режим виновны в массовой гибели украинских военных.
"Ответственность за эти смерти лежит не на бойцах, а на тех, кто отправляет их умирать без цели, без смысла, без совести", — добавил Дмитрук.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. По последним данным Минобороны, за сутки в боях за Красноармейск уничтожены более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.
Владимир Путин на встрече с участниками СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Страна должна знать о подвигах бойцов СВО, заявил Путин
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала