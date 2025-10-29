"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в стремлении удержать власть ценой больших жертв на фоне окружения ВСУ под Красноармейском.
"Это — осмысленное и прямое преступление Зеленского. Тысячи жизней теряются не ради победы, а ради политических амбиций и удержания власти. Режим бросает солдат в окружение, зная, что выхода нет", — написал он в Telegram-канале.
По его мнению, Зеленский и его режим виновны в массовой гибели украинских военных.
"Ответственность за эти смерти лежит не на бойцах, а на тех, кто отправляет их умирать без цели, без смысла, без совести", — добавил Дмитрук.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. По последним данным Минобороны, за сутки в боях за Красноармейск уничтожены более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.