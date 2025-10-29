"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в стремлении удержать власть ценой больших жертв на фоне окружения ВСУ под Красноармейском.

По его мнению, Зеленский и его режим виновны в массовой гибели украинских военных.