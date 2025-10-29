Рейтинг@Mail.ru
Зеленский с позором теряет Донбасс, считает Медведчук
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 29.10.2025
Зеленский с позором теряет Донбасс, считает Медведчук
Владимир Зеленский отверг предложение Вашингтона передать России оставшиеся под контролем Киева территории Донбасса, но это приводит лишь к тому, что он теряет... РИА Новости, 29.10.2025
Зеленский с позором теряет Донбасс, считает Медведчук

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение Вашингтона передать России оставшиеся под контролем Киева территории Донбасса, но это приводит лишь к тому, что он теряет их с позором, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский не послушал Вашингтон, не вышел из Донбасса и не начал переговоров, теперь он отдает оставшуюся часть Донбасса с позором и ненужными жертвами. А ведь огромное количество экспертов на Западе говорили, что удержать эти позиции не получится, что предложение Владимира Путина на Аляске было оптимальным, Россия проявила гибкость и на него надо соглашаться", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, Зеленский вверг страну в военную катастрофу, а его окружение просто зарабатывает на горе украинского народа. "У Зеленского была возможность не просто отвести войска под давлением российской армии, а отступить с достоинством из Донбасса и начать переговоры о мире, но он отказался это сделать", - отметил Медведчук.
