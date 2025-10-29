МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение Вашингтона передать России оставшиеся под контролем Киева территории Донбасса, но это приводит лишь к тому, что он теряет их с позором, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По словам политика, Зеленский вверг страну в военную катастрофу, а его окружение просто зарабатывает на горе украинского народа. "У Зеленского была возможность не просто отвести войска под давлением российской армии, а отступить с достоинством из Донбасса и начать переговоры о мире, но он отказался это сделать", - отметил Медведчук.