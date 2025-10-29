Петербургский международный форум здоровья прошел в КВЦ "Экспофорум"

МОСКВА, 29 окт - Пресс-служба ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл". С 15 по 17 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" прошел XIII Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ-2025). В этом году в мероприятии приняли участие более 7500 специалистов из 65 регионов РФ и 19 стран.

Форум включил конгрессно-деловые и научно-практические мероприятия, медико-просветительскую программу и выставочную экспозицию с актуальными предложениями для отраслевых представителей.

15 октября состоялось официальное открытие и ключевое мероприятие Форума – пленарное заседание "Человек будущего: вызовы и возможности для медицины XXI века", которое дало старт дискуссии о ключевых направлениях развития медицинской отрасли на ближайшее десятилетие.

На церемонии открытия Форума здоровья с видеообращением к участникам обратился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр отметил, что собравшиеся на форуме врачи, ученые и другие специалисты в области здравоохранения объединены одной великой целью – сохранением жизни и здоровья человека. Главная задача – укрепление здоровья нации и увеличение продолжительности жизни не только с количественной, но и с качественной стороны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем видеообращении высоко оценил достижения Петербурга в области здравоохранения. По его словам, город уже стал медицинской столицей страны, куда едут лечиться не только соотечественники, но и зарубежные гости. Дальнейшее развитие сферы – один из приоритетов в работе правительства Санкт-Петербурга.

"Мы живем в эпоху колоссальных перемен, и перед нами открываются горизонты, о которых раньше мы могли только мечтать", – напутствовал, в свою очередь, участников заседания представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по клинической работе, генерал-майор медицинской службы Богдан Котив поприветствовал собравшихся от имени "многотысячной армии военных врачей, находящихся на СВО". Это новый "медико-тактический" вызов, с которым столкнулись врачи. Он потребовал от них приближения хирургической помощи к линии боевых действий, создания мобильных госпиталей и организации постоянной авиационной эвакуации самых тяжелых пациентов в лучшие клиники российских городов.

Конгрессная программа

Насыщенная конгрессная программа объединила свыше 80 отраслевых мероприятий с участием 296 ведущих экспертов из России и других стран. Участники получили новые компетенции и практические инструменты для дальнейшего применения в профессиональной деятельности. Более 2000 специалистов отрасли повысили навыки и заработали баллы НМО (непрерывного медицинского образования). Особое внимание было уделено персонализированной медицине и генетическому тестированию, искусственному интеллекту и цифровизации отрасли, военной медицине и медицинской реабилитации, решению демографических вопросов и другим актуальным проблемам отрасли.

Центральной темой форума стало пленарное заседание "Человек будущего: вызовы и возможности для медицины XXI века". Флагманы отечественной медицины ведущие зарубежные эксперты представили важные направления развития медицины ближайшего десятилетия: персонализированной терапии, цифровизации отрасли, рассмотрели этические аспекты современной медицины. Пленарная сессия собрала свыше 1100 слушателей.

О выполнении Санкт-Петербургом поручения по увеличению средней продолжительности жизни, рассказал председатель Комитета по здравоохранению, директор Медицинского института СПбГУ Андрей Сарана.

"Население города достигло 5,6 миллиона человек, а в прошлом году было зарегистрировано 46,9 тысячи рождений. В 2024 году открылось 20 новых медицинских учреждений, в 2025-м — введут в эксплуатацию еще 21. Активно развивается фармацевтический кластер, производящий уникальные биомедицинские клеточные продукты для лечения болезни Паркинсона, закладываются новые предприятия и лаборатории. Увеличивается количество трансплантаций, в девяти клиниках работают хирургические роботы, развиваются технологии репродуктивной медицины и системы искусственного интеллекта. Ожидаемую продолжительность жизни в 80 лет в Петербурге планируют достичь уже к 2030 году. Петербург всегда будет локомотивом развития медицины", – сообщил Сарана.

Генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" министерства здравоохранения РФ Светлана Шпорт назвала ключевой задачей для повышения продолжительности жизни охрану психического здоровья.

Предметом отдельного обсуждения на пленарном заседании стало внедрение искусственного интеллекта в медицинские технологии. "Избежать растущего влияния ИИ на здравоохранение мы не можем, но оно должно не нарушать баланс между пользой и рисками", – предупредила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

Профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская предложила рассмотреть проблему искусственного интеллекта с новой точки зрения. По ее мнению, нейросети начали конкурировать с людьми и развивают собственную логику, непонятную для человека. Они способны влиять на поведение отдельных людей и целых сообществ, что указывает на то, что мы фактически переместились в иной мир. Применение ИИ приводит к снижению когнитивных способностей человека, несмотря на то что человеческий мозг является гораздо более сложным устройством, чем любая нейросеть.

© Фото : Пресс–служба ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" ПМФЗ-2025 © Фото : Пресс–служба ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" ПМФЗ-2025

"Нужно притормозить и задуматься, какова тогда цель жизни человека в таком мире, зачем мы тут? Как будут сосуществовать искусственный интеллект и интеллект людей?" – задалась вопросом Татьяна Черниговская. Этот вопрос, считает она, превращается сейчас для человека в экзистенциальный.

В число важных событий программы форума вошли мероприятия Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", в том числе экспертные сессии "Активное долголетие, сохранение семейных ценностей", "Лучшие программы\проекты победителей Конкурса "Здоровые города, районы и поселки", а также общее собрание Ассоциации.

Трек "Цифровизация здравоохранения и IT-технологии" был представлен профильными сессиями "Практический опыт внедрения цифровых технологий в медицине", "Информационное сопровождение в здравоохранении: актуальные вопросы учреждений и отрасли" и "Врач и пациент. Мультидисциплинарный подход".

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга организовало на форуме круглый стол "Формирование среды использования данных реальной клинической практики в системе принятия решений в сфере охраны здоровья жителей Санкт-Петербурга".

Один из ключевых разделов форума был посвящен вопросам военной медицины, комплексной медицинской реабилитации, восстановительной медицины и психологической поддержки семей участников специальной военной операции. В частности, состоялась VII конференция "Военная медицина XXI века", организованная Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова. В ее рамках прошли конференции "Медицинская реабилитация на службе человеку будущего: прогрессивные инновационные технологии и результативность", "Комплексная реабилитация участников специальной военной операции" и "Клинико-психологическая помощь участников специальной военной операции и их семьям".

Кроме того, в рамках форума прошли VIII межрегиональная научно-практическая конференция СЗФО "Медицина и качество. Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности", II международная научно-практическая конференция "Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм" и конференция "Здоровьесберагающие технологии в формировании здорового образа жизни".

Впервые на площадке Петербургского международного форума здоровья прошли конференции "Возможности современной иммунотерапии. Пушкинская осень", "Инновационные технологии в онкорадиологии", "Современные тенденции и стратегии здорового питания в профилактике заболеваний и спортивной деятельности" и "Ветеринарно-санитарная экспертиза – фундамент безопасности и здоровья в системе питания современного человека".

Внимание участников и посетителей форума привлекла медико-просветительская программа, организованная на площадке "Университет здоровья". В течении трех дней проходили интерактивные мастер-классы, познавательные лекции и семинары, консультации врачей-специалистов. За три дня диагностику и консультации получили свыше 1500 тысяч человек. На форуме работал Центр деловых контактов (ЦДК), он стал площадкой для налаживания профессиональных связей и развития партнерства в медицинской отрасли. За два дня было проведено более 1 000 деловых встреч и переговоров. Традиционно в рамках Форума состоялся Конкурс инновационных решений для здравоохранения.

Выставочная программа

В выставке площадью 3408 квадратных метров приняли участие 95 компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Владимирской, Тульской и Ярославской областей, Воронежа, Екатеринбурга, Липецка, Иркутска, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Республики Беларусь, и Республики Корея. Коллективные стенды представили Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский институт СПбГУ, Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с представителями лечебно-профилактических учреждений города, а также Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и страховые компании.

Впервые в рамках ПМФЗ была представлена IV Специализированная выставка "Военно-полевая хирургия и реабилитация" (организатор – ОВК "БИЗОН"), где были продемонстрированы новейшие технологии для военной медицины.

Форум прошел при поддержке министерства здравоохранения РФ, министерства промышленности и торговли РФ, правительства Санкт-Петербурга и Российского союза промышленников и предпринимателей, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.