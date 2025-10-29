Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн обратился к Балицкому за слова о жителях Курской области - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/zayavlenie-2051356742.html
Хинштейн обратился к Балицкому за слова о жителях Курской области
Хинштейн обратился к Балицкому за слова о жителях Курской области - РИА Новости, 29.10.2025
Хинштейн обратился к Балицкому за слова о жителях Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал Telegram-канале своего коллегу из Запорожской области Евгения Балицкого извиниться за заявления о жителях... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:15:00+03:00
2025-10-29T03:15:00+03:00
курская область
запорожская область
политика
россия
александр хинштейн
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_876022012fa0d1181d13293e90c80c13.jpg
https://ria.ru/20251024/dnr-2050493844.html
курская область
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9b1f8a7ce72f291fa06e941a7e26cb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, запорожская область, политика, россия, александр хинштейн, евгений балицкий
Курская область, Запорожская область, Политика, Россия, Александр Хинштейн, Евгений Балицкий

Хинштейн обратился к Балицкому за слова о жителях Курской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал Telegram-канале своего коллегу из Запорожской области Евгения Балицкого извиниться за заявления о жителях региона.
Ранее он говорил, что они якобы не защитили свою землю.
«
"Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян", — написал он.
Балицкий в последствии принес извинения и пояснил, что его слова не так поняли. Глава Запорожья уточнил, что его критика была адресованы только бывшим властям региона, которые подозреваются в хищении средств, которые были направлены на возведение фортификаций на границе с Украиной.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
 
Курская областьЗапорожская областьПолитикаРоссияАлександр ХинштейнЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала