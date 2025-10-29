Новая станция для зарядки электрокаров появилась в подмосковных Химках

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новая станция для зарядки электрокаров появилась в микрорайоне Химок Сходне у дома №16 на улице 2-й Мичуринский тупик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мощность электрозарядной станции — 22 киловатта.

Всего в Химках работает более 30 электрозарядных станций. Так, химчане могут отдать предпочтение в пользу более экологичных автомобилей и всегда иметь доступ к быстрой подзарядке. Электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями на бензиновом двигателе. Они более экологичны и почти не производят выбросов вредных веществ.