Новая станция для зарядки электрокаров появилась в подмосковных Химках - РИА Новости, 29.10.2025
17:36 29.10.2025
Новая станция для зарядки электрокаров появилась в подмосковных Химках
Новая станция для зарядки электрокаров появилась в подмосковных Химках
Новая станция для зарядки электрокаров появилась в микрорайоне Химок Сходне у дома №16 на улице 2-й Мичуринский тупик, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.10.2025
2025
Химки (городской округ в Московской области)
Новая станция для зарядки электрокаров появилась в подмосковных Химках

Новая станция для зарядки электрокаров появилась в микрорайоне Химок Сходне

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новая станция для зарядки электрокаров появилась в микрорайоне Химок Сходне у дома №16 на улице 2-й Мичуринский тупик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мощность электрозарядной станции — 22 киловатта.
Всего в Химках работает более 30 электрозарядных станций. Так, химчане могут отдать предпочтение в пользу более экологичных автомобилей и всегда иметь доступ к быстрой подзарядке. Электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями на бензиновом двигателе. Они более экологичны и почти не производят выбросов вредных веществ.
Место для размещения станции было выбрано с учетом пожеланий жителей, совместно с администрацией округа и министерством энергетики Подмосковья. В этом году на территории Химок появились еще три ЭСЗ. Адреса всех станций доступны на сайте администрации. Посмотреть их точное расположение можно на официальном сайте "Мособлэнерго" в разделе "Потребителям", "Зарядные станции для электромобилей".
Праздничная программа пройдет в Химках в День народного единства
