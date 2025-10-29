https://ria.ru/20251029/zaporozhe-2051667146.html
В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии
В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии - РИА Новости, 29.10.2025
В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии
Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T23:17:00+03:00
2025-10-29T23:17:00+03:00
2025-10-29T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
запорожье
запорожская область
россия
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии
В подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов начались перебои со светом