В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 29.10.2025
В Запорожье начались перебои с подачей электроэнергии
Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 29.10.2025
запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина.
"Пишут о перебоях со светом в Запорожье после взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Перед этим агентство сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
