Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма, навязываемой женщинам - РИА Новости, 29.10.2025
11:54 29.10.2025
Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма, навязываемой женщинам
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма, навязываемой женщинам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Необходимо бороться с "идеологией эгоизма", навязываемой женщинам и в действительности сужающей их возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она… только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины", - сказала она на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".
Как отметила Захарова, навязывают эту "идеологию эгоизма" те, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин. В то же время, подчеркивает она, при подобном подходе женщина лишается многих возможностей в жизни.
"Это будет задачей, на мой взгляд, поколения, которое представляем мы и которое идет за нами – борьба с навязанной идеологией, сужающей возможности женщин, и действительно формирование определенной среды, где естественные, отработанные, прожитые веками и тысячелетиями возможности женщины займут свое подобающее место. Женщина может быть всем, кем она захочет быть", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
