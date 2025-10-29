Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма, навязываемой женщинам

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Необходимо бороться с "идеологией эгоизма", навязываемой женщинам и в действительности сужающей их возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она… только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины", - сказала она на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".

Как отметила Захарова , навязывают эту "идеологию эгоизма" те, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин. В то же время, подчеркивает она, при подобном подходе женщина лишается многих возможностей в жизни.