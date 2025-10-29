https://ria.ru/20251029/zaharova-2051428377.html
Захарова призвала бороться с идеологией эгоизма, навязываемой женщинам
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Необходимо бороться с "идеологией эгоизма", навязываемой женщинам и в действительности сужающей их возможности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она… только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины", - сказала она на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".
Как отметила Захарова
, навязывают эту "идеологию эгоизма" те, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин. В то же время, подчеркивает она, при подобном подходе женщина лишается многих возможностей в жизни.
"Это будет задачей, на мой взгляд, поколения, которое представляем мы и которое идет за нами – борьба с навязанной идеологией, сужающей возможности женщин, и действительно формирование определенной среды, где естественные, отработанные, прожитые веками и тысячелетиями возможности женщины займут свое подобающее место. Женщина может быть всем, кем она захочет быть", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.