Рейтинг@Mail.ru
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:44 29.10.2025 (обновлено: 13:11 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/zaharjan-2051452927.html
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
В пресс-службе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заявили РИА Новости, что все довольны игрой российского полузащитника Арсена Захаряна. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T12:44:00+03:00
2025-10-29T13:11:00+03:00
футбол
арсен захарян
реал сосьедад
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859542356_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_34017ce24155e931171fcd4b90dd5229.jpg
/20251007/karpin-2046832140.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859542356_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_258bc626fe2045ce82c796afb375dd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
арсен захарян, реал сосьедад, спорт
Футбол, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Спорт
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна

В "Реал Сосьедаде" заявили, что довольны игрой Захаряна

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В пресс-службе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заявили РИА Новости, что все довольны игрой российского полузащитника Арсена Захаряна.
Ранее "Реал Сосьедад" на выезде обыграл любительский клуб шестого по силе дивизиона Испании "Негрейра" в матче второго тура Кубка страны по футболу. Захарян вышел в стартовом составе и забил мяч впервые с 23 февраля. Тогда россиянин отметился голом в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). На 72-й минуте матча с "Негрейрой" полузащитник был заменен.
«
"Все в клубе довольны выступлениями Арсена и надеются, что он продолжит совершенствоваться. Здоровье его совершенно не беспокоит", - заявили в пресс-службе.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Карпин объяснил невызов Захаряна в сборную России
7 октября, 14:05
 
ФутболАрсен ЗахарянРеал СосьедадСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала