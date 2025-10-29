https://ria.ru/20251029/zaharjan-2051452927.html
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
В пресс-службе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заявили РИА Новости, что все довольны игрой российского полузащитника Арсена Захаряна. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T12:44:00+03:00
2025-10-29T12:44:00+03:00
2025-10-29T13:11:00+03:00
футбол
арсен захарян
реал сосьедад
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859542356_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_34017ce24155e931171fcd4b90dd5229.jpg
/20251007/karpin-2046832140.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859542356_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_258bc626fe2045ce82c796afb375dd7e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен захарян, реал сосьедад, спорт
Футбол, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Спорт
В "Реал Сосьедаде" высоко оценили игру Захаряна
В "Реал Сосьедаде" заявили, что довольны игрой Захаряна