Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 29.10.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:08:00+03:00
2025-10-29T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
2025
рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается очень серьезной

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 29 окт – РИА Новости. Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной", - сказал Гросси в ответ на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС игрой с огнем
26 сентября, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль Гросси
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала