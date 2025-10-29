https://ria.ru/20251029/zaes-2051658278.html
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной - РИА Новости, 29.10.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Ситуация с Запорожской АЭС остается очень серьезной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:08:00+03:00
2025-10-29T22:08:00+03:00
2025-10-29T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
https://ria.ru/20250926/glava-2044607919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС очень серьезной
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается очень серьезной