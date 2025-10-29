Губернатор Ямала поделился кадровой политикой в сфере АПК

Рейтинг@Mail.ru
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:40 29.10.2025 (обновлено: 09:41 30.10.2025)
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
екатеринбург
дмитрий артюхов
ямал, россия, екатеринбург, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Екатеринбург, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил опыт региона в решении кадровых вопросов в сфере АПК на совете при полномочном представителе президента РФ УрФО Артеме Жоге, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, совет прошел в рамках XIII Межрегиональной агропромышленной выставки в Екатеринбурге. В нем приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, главы регионов.
«
"В отрасли на Ямале трудятся две с половиной тысячи человек, как правило, это представители коренных малочисленных народов. Поддержка АПК носит скорее социальный эффект. Вместе с тем же, кадровый вопрос в фокусе нашего внимания. Приняли комплекс мер по подготовке специалистов и профориентации школьников, привлечении выпускников вузов, молодым ветеринарам со средним и высшим образованием предлагаем подъемные", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Ключевым элементом подготовки кадров для АПК является Ямальский многопрофильный колледж, который занимает первое место в национальном рейтинге Минтруда России по направлению "Сельское хозяйство". В колледже обучается 191 студент по таким специальностям, как ветеринария, оленеводство, управляющий усадьбой и обработка водных биоресурсов.
Однако потребности отрасли остаются высокими, подчёркивают региональные власти. Поэтому активно привлекаются студенты профильных вузов, включая организацию производственной практики и компенсацию расходов. Также в регионе организована профориентация учащихся школ, проведение занятий, мастер-классов, практик, вовлечение школьников старших классов в работу предприятий АПК летом.
В пресс-службе правительства также отмечают, что для повышения привлекательности профессии ветеринарии введены выплаты подъема молодым специалистам в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, на Ямале действует программа "Комплексное развитие сельских территорий", которая позволяет оформить жилье в собственность после пяти и десяти лет работы. Некоторые предприятия компенсируют аренду жилья.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияЕкатеринбургДмитрий Артюхов
 
 
