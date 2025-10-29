Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Чебоксарах на 3,3 млрд рублей
14:02 29.10.2025
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Чебоксарах на 3,3 млрд рублей
жилье, чебоксары
Жилье, Чебоксары
ВТБ профинансировал строительство ЖК в Чебоксарах на 3,3 млрд рублей

ВТБ предоставил застройщику "ИСКО-Ч" 3,3 млрд рублей на строительство ЖК

Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ предоставил специализированному застройщику "ИСКО-Ч" 3,3 миллиарда рублей сроком до конца 2029 года на строительство жилого комплекса "Ялав" в Чебоксарах, сообщает банк.
В рамках проекта застройщик планирует возвести пять многоквартирных домов класса "комфорт" и один многоквартирный дом класса "бизнес".
Всего жилой комплекс будет включать 33 жилых дома, детский сад и школу. ВТБ уже профинансировал строительство 12 домов в ЖК "Ялав", из которых восемь введены в эксплуатацию.
"Рынок жилищного строительства сегодня становится одним из индикаторов деловой активности в регионах. Реализация подобных проектов напрямую влияет на развитие строительной отрасли, стимулирует спрос в смежных секторах и формирует стабильный потребительский рынок... Поддерживая застройщиков в регионах, банк вносит вклад в формирование новой архитектуры российских городов и рост региональной экономики", – приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Жилье Чебоксары
 
 
