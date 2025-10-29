ВТБ профинансировал строительство ЖК в Чебоксарах на 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ предоставил специализированному застройщику "ИСКО-Ч" 3,3 миллиарда рублей сроком до конца 2029 года на строительство жилого комплекса "Ялав" в Чебоксарах, сообщает банк.

В рамках проекта застройщик планирует возвести пять многоквартирных домов класса "комфорт" и один многоквартирный дом класса "бизнес".

Всего жилой комплекс будет включать 33 жилых дома, детский сад и школу. ВТБ уже профинансировал строительство 12 домов в ЖК "Ялав", из которых восемь введены в эксплуатацию.