ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 29.10.2025
ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
ВС РФ убеждают украинских военных к отказу от сопротивления и сдаче в плен в районе Купянска, идет поиск варианта безопасного вывода 12 человек, сообщило... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВС РФ убеждают украинских военных к отказу от сопротивления и сдаче в плен в районе Купянска, идет поиск варианта безопасного вывода 12 человек, сообщило Минобороны РФ.
"Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода", - говорится в сводке Минобороны касательно уничтожения группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
