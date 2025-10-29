https://ria.ru/20251029/vsu-2051473225.html
ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
ВС РФ убеждают украинских военных к отказу от сопротивления и сдаче в плен в районе Купянска, идет поиск варианта безопасного вывода 12 человек, сообщило... РИА Новости, 29.10.2025
ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
МО РФ: ВС России призвали украинских военных сложить оружие в районе Купянска