Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих в Сумской и Харьковской областях в зоне действий подразделений группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.