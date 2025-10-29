Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 29.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 29.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих в Сумской и Харьковской областях в зоне действий подразделений группировки "Север", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
харьковская область
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
волчанск
2025
в мире, харьковская область, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Харьковская область, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действия "Севера"

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих в Сумской и Харьковской областях в зоне действий подразделений группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Покаляное Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
