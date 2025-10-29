Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военнослужащих в Сумской и Харьковской областях в зоне действий подразделений группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Покаляное Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18