Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 29.10.2025 (обновлено: 07:09 29.10.2025)
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области - РИА Новости, 29.10.2025
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области
Более ста мобилизованных из учебного центра 95-й бригады ВСУ готовятся отправиться на передовую на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
украина
сумская область
украина
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_337:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bf1390b07c27defd0dfb38efb6ed82f1.jpg
1920
1920
true
вооруженные силы украины, в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область, Украина
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области

Более ста мобилизованных в 95-ю бригаду ВСУ отправят в Сумскую область

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более ста мобилизованных из учебного центра 95-й бригады ВСУ готовятся отправиться на передовую на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается восстановление боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных", — сказал собеседник агентства.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России
05:21
При этом солдаты прошли двухмесячный курс подготовки, уточнил он.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСумская областьУкраина
 
 
