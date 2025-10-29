https://ria.ru/20251029/vsu-2051371080.html
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области - РИА Новости, 29.10.2025
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области
Более ста мобилизованных из учебного центра 95-й бригады ВСУ готовятся отправиться на передовую на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 29.10.2025
Украина решила бросить мобилизованных на передовую в Сумской области
